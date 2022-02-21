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Мошенники придумали новую схему с раздачей денег жертвам

«Известия»: мошенники начали переводить деньги гражданам

Фото: Pixabay

Мошенники придумали новую схему по выманиванию денег у россиян. Об этом «Известиям» рассказали в Почта Банке.

Злоумышленники, предлагающие вложиться в фейковые инвестиционные проекты, начали переводить жертвам деньги на счет. Тем самым, объяснили эксперты, они пытаются повысить доверие к себе, чтобы впоследствии выманить более крупную сумму.

Преступники создают сайты-клоны настоящих инвестиционных компаний для торговли на бирже. Затем они убеждают россиян зарегистрироваться в личном кабинете и перевести средства якобы на брокерский счет. Затем на карту жертвы приходит сумма в 10-15 тысяч рублей. Поверив в легкий заработок, многие впадают в эйфорию и переводят лжеброкеру гораздо большие суммы, в том числе взятые в кредит, после чего мошенники исчезают.

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17 февраля сообщалось, что примерно каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками. Чаще всего в таких сообщениях мошенники эксплуатируют тему коронавируса. В частности, они предлагают получить государственные льготы или выплаты от имени государственных органов. Цель мошенников — выманить персональные данные россиян, в том числе банковские.

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях предсказал, что в мире криптовалют появится новый вид мошенничества. Эксперт считает, что скоро преступники станут использовать для кражи средств метавселенные. «С ростом использования метавселенных мошенники будут идти туда, чтобы обмануть людей. Поэтому Банк России будет искать нелегальных субъектов и там», — пояснил представитель ЦБ. Лях добавил, что большинство преступников в 2021 году орудовали в интернете — ЦБ посчитал, что из 871 выявленной финансовой пирамиды 80 процентов оказались интернет-проектами. Своих жертв мошенники чаще всего находили в соцсетях и мессенджерах, так как это наиболее дешевый и эффективный канал для сбора личных данных (фишинга) и социальной инженерии, подчеркнули в регуляторе.

Марина Совина
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