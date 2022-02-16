ЦБ предсказал появление нового вида мошенничества

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях предсказал, что в мире криптовалют появится новый вид мошенничества. Его слова передает РБК. Лях считает, что скоро преступники станут использовать для кражи средств метавселенные.

«С ростом использования метавселенных мошенники будут идти туда, чтобы обмануть людей. Поэтому Банк России будет искать нелегальных субъектов и там», — пояснил представитель ЦБ. Лях добавил, что большинство преступников в 2021 году орудовали в интернете — ЦБ посчитал, что из 871 выявленной финансовой пирамиды 80 процентов оказались интернет-проектами. Своих жертв мошенники чаще всего находили в соцсетях и мессенджерах, так как это наиболее дешевый и эффективный канал для сбора личных данных (фишинга) и социальной инженерии, подчеркнули в регуляторе.

При этом более половины (52,8 процента) финансовых пирамид привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в криптовалютные активы. Преступники активизировали деятельность в этой сфере из-за новостей о высоких заработках на рынке криптовалют, объяснил Лях. По его словам, в мошенничество с криптовалютами перешло большинство форекс-дилеров.

Что касается общей тенденции, за прошлый год количество нелегальных компаний выросло на 73 процента. Одной из главных причин столь резкого роста является повышенный интерес населения к инвестициям, считают в ЦБ. По его данным, большинство финансовых пирамид завлекали клиентов, предлагая помощь в инвестировании. Их организаторы покупали рекламу у популярных блогеров и упоминали бренды крупнейших российских и зарубежных фирм.

Ранее в феврале стало известно, что в Госдуме разрабатывают законопроект для защиты денег россиян от мошенников. Депутаты хотят предложить замораживать средства, которые мошенники украдут со счетов жителей, а счета злоумышленников блокировать на срок до 30 дней. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что документ внесут на рассмотрение уже в осеннюю сессию.