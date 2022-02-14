Деньги россиян собрались защитить от мошенников

В Госдуме задумались о том, как защитить деньги россиян от мошенников. Как сообщает «Газета.Ru», сейчас разрабатывается законопроект. По нему деньги, которые мошенники украдут со счетов россиян, предлагается замораживать, а счета злоумышленников — блокировать на срок до 30 дней.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что документ собираются внести на рассмотрение уже в осеннюю сессию. В первую очередь новый законопроект будет направлен против так называемых дропперов — посредников, на чьи счета приходят украденные деньги перед обналичиванием. Подобные счета предлагают блокировать на срок до месяца. Пока банки этого делать не могут, и блокировка осуществляется только по решению суда.

Но в Центробанке такую инициативу не поддерживают. «Речь идет о внесудебной блокировке счетов, а для клиентов банков не предусмотрена возможность обжалования в суде блокировки денег на столь длительный срок», — уточнил представитель регулятора.

Ранее стало известно, что россияне за год лишились 3,15 миллиарда рублей из-за мошенников, которые стали массово подделывать страницы подтверждения онлайн-платежей (3-D Secure). Ежедневно обманутые этим способом россияне делали 11 767 платежей, мошенники выманивали у них 8,6 миллиона рублей в день. Фальшивые платежные системы со страницей 3-D Secure достаточно сложно выявить, там часто есть логотипы платежных систем, отмечают эксперты.