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Мошенники одним способом выманили у россиян более трех миллиардов рублей

Мошенники украли 3,15 млрд. руб. у россиян, подделывая страницы с 3-D Secure

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Россияне за год лишились более трех миллиардов рублей (3,15 миллиарда) из-за мошенников, которые стали массово подделывать страницы подтверждения онлайн-платежей (3-D Secure). Об этом сказано в отчете Hi-Tech Crime Trends 2021/2022 «Большой куш. Угрозы для финсектора» от компании Group-IB.

Ежедневно обманутые этим способом россияне делали 11 767 платежей, мошенники выманивали у них 8,6 миллиона рублей в день. Фальшивые платежные системы со страницей 3-D Secure достаточно сложно выявить, там часто есть логотипы платежных систем, отмечают эксперты. Эта схема опасна, она очень быстро распространяется и модифицируется, добавляют аналитики. Пока защита от такого вида мошенничества есть только у одного-двух крупнейших банков России и СНГ. По данным МВД, всего россиян с начала года обманули через телефон и интернет на 45 миллиардов рублей.

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Ранее россиян предупредили о самых распространенных новогодних схемах мошенничества. Одна из таких уловок злоумышленников связана с туристическими услугами: преступники притворяются сотрудниками туркомпаний и просят у жертв внести предоплату. Те, кто переводят деньги, как правило, получают поддельные ваучеры.

ЦБ планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам, пострадавшим от мошенников. За третий квартал текущего года злоумышленники похитили у россиян 3,2 миллиарда рублей.

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Платон Щукин
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