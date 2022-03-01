Президент Казахстана поддержал переименование правящей партии республики

Президент Казахстана, председатель правящей партии республики «Нур Отан» («Свет Отечества») Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о переименовании политсилы в «Аманат» («Завет предков»). Об этом пишет «Sputnik Казахстан».

Партию предложил переименовать спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов. С соответствующим заявлением он выступил на внеочередном съезде политсилы.

«Наша партия в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. Для того чтобы наполнить новым значением деятельность организации, следует внести необходимые изменения. В этой связи считаем правильным изменить природу и название партии. Эту землю и этот народ нам доверили наши предки. И мы его должны передать следующим поколениям», — сказал Кошанов.

Токаев, в свою очередь, отметил, что новое название будет олицетворять «ценности сильной государственности» и «бескрайние просторы нашей родины, оставленной будущим поколениям предками». При этом глава государства подчеркнул, что трансформация партии не должна ограничиваться лишь переименованием, и призвал полностью изменить политсилу с учетом запросов общества.

В январе сообщалось, что в Казахстане начали сбор подписей за переименование столицы, города Нур-Султан, обратно в Астану. Авторы соответствующей петиции заявили, что текущее название воспринимается людьми негативно, а в быту они используют старый топоним.