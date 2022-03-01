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Россиян обязали делать ремонт в социальном жилье

В России вступили в силу новые правила для нанимателей социального жилья

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С 1 марта 2022 года наниматели социального жилья в России обязаны незамедлительно информировать наймодателя о выявленных в помещениях неполадках. Также они должны проводить текущий ремонт нанимаемых квартир, сообщает РИА Новости.

Вступившие в силу правила касаются граждан, живущих в государственных и муниципальных квартирах по договорам социального найма. Отныне они обязаны выявлять неисправности жилого помещения, немедленно принимать меры для их устранения и сообщать о проблемах наймодателю. Кроме того, на жильцов возложена обязанность по текущему ремонту квартир.

Предполагается, что новые нормы помогут содержать социальное жилье в надлежащем виде. Квартиры в соцнайме зачастую находятся в плохом состоянии, так как жильцы, не имеющие прав собственности, плохо следят за ними, заявил агентству эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

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Новые правила для нанимателей социального жилья будут действовать ближайшие шесть лет, до 2028 года, затем документ актуализируют, указал Склянчук.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России вступили в силу и новые правила возведения коттеджных поселков. Отныне законодательство о долевом строительстве распространяется на рынок загородного жилья.

Нина Ташевская
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