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В России вступили в силу новые правила строительства коттеджей

С 1 марта в России закон о долевом строительстве распространен на рынок загородного жилья

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

C 1 марта в России вступили в силу новые правила возведения коттеджных поселков. Отныне законодательство о долевом строительстве распространяется и на рынок загородного жилья, сообщает РИА Новости.

Соответственно, теперь застройщики загородных поселков обязаны выполнять те же нормы закона о долевом строительстве, что и девелоперы многоквартирных домов. Это подразумевает, в том числе, использование эскроу-счетов. Новый порядок действует для компаний, привлекающих средства дольщиков. Строить дома самостоятельно можно и без применения механизма эскроу.

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По словам адвоката «S&K Вертикаль» Ирины Орешкиной, новые правила загородного строительства будут способствовать увеличению объемов ввода малоэтажных объектов. «Их строительство станет более структурированным», — пообещала юрист.

Ранее стало известно, что купить жилье за городом хотели бы 52 процента россиян, 31 процент уже им владеют, 17 процентов в принципе не желают приобретать этот вид недвижимости.

Нина Ташевская
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