Россияне массово захотели купить один вид жилья

Купить жилье за городом хотели бы 52 процента россиян, 31 процент уже им владеют, 17 процентов в принципе не желают приобретать этот вид недвижимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное платформой Online-Ipoteka.

Как выяснили аналитики, среди желающих купить недвижимость за городом преобладают те, кто хочет приобрести дом (около половины). Порядка трети сообщили, что им нужен участок под застройку, 23 процента желают купить дачу, 5 процентов — таунхаус.

Постоянно проживать за городом готовы 56 процентов респондентов, примерно треть хотели бы жить на даче летом, 18 процентов — периодически выезжать за город вне зависимости от сезона. Потратить на один загородный объект больше 10 миллионов рублей готовы только 7 процентов респондентов, основная масса (31 процент) хочет уложиться в 3-5 миллионов, еще 28 процентов рассчитывают потратить не более 1-3 миллионов, 4 процента — не более миллиона.

Нужная сумма есть только у 16 процентов опрошенных, остальные намерены оформлять кредиты, занимать деньги у знакомых и копить, показало исследование.

Ранее стало известно, что в период с осени 2020-го по сентябрь 2021-го стоимость аренды загородного жилья в среднем по России увеличилась почти на 5 процентов. Граждане массово повысили ставки для нанимателей дач и домов для постоянного проживания, при этом наибольший рост ценников зафиксирован в Севастополе.