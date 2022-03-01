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Песков прокомментировал отношение Кремля к будущим выборам на Украине

Песков заявил, что Кремль не будет иметь отношения к возможным будущим выборам на Украине

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Кремль не будет иметь никакого отношения к возможным будущим выборам на Украине. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, российские власти не могут принимать участие в выборах на Украине, так как это другая страна.

Отвечая на вопрос о том, как согласуются цель денацификации Украины и слова глава государства Владимира Путина о «настоящей декоммунизации», пресс-секретарь президента отметил, что «в этом контексте никак не сосуществуют два этих термина».

Ранее Песков заявил, что в Кремле по-прежнему считают Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. По его утверждению, именно Зеленский как легитимный президент может дать команду своим военным сложить оружие, чтобы избежать кровопролития.

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Юлия Ямпольская
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