Десятки российских рыбаков унесло в море на льдине

Около 40 российских рыбаков на Сахалине унесло в море. Десятки человек оказались на оторванной льдине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

«Днем 1 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в районе села Охотское Корсаковского района, произошел отрыв прибрежного льда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выдвинулись спасатели ПСО имени В.А. Полякова в количестве шести человек и пяти единиц техники. На данный момент шесть человек перевезены на устойчивый лед.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) возбудили дело после гибели подростка на северо-западе Москвы. По данным следствия, днем 25 февраля на канале имени Москвы треснул лед под двумя школьниками. В результате этого подростки провалились в воду.