Турчак анонсировал асимметричный ответ на санкции против России

Россия всегда отвечала на санкции симметрично, но сейчас ответ будет асимметричный. Такой анонс сделал секретарь Генерального совета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак, его слова передает РИА Новости.

«Мы всегда симметрично отвечали на санкции, сейчас будет ассиметричный ответ.», — сказал Турчак.

Он также добавил, что в ближайшие дни представят пакет мер поддержки граждан и бизнеса в условиях антироссийских санкций.

Ранее депутат Государственной думы России, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в период санкций Запада следует обеспечить малоимущих россиян продуктами и товарами первой необходимости. Кроме того, она призвала учредить единоразовые выплаты, которые покроют выросшую инфляцию.