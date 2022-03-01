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Блогерша раскрыла способ сэкономить десятки тысяч рублей на одежде

Популярная блогерша раскрыла способ купить дорогие вещи за бесценок в секонд-хенде

Фото: @abigalemasters1 / TikTok

Популярная блогерша раскрыла способ приобрести дорогостоящие предметы гардероба за бесценок. Многочисленные ролики на эту тему появились на ее странице в TikTok.

21-летняя юзерша Эбигейл Мастерс (Abigale Masters) регулярно делится видео, в которых рассказывает, как ей удается сэкономить суммы денег, эквивалентные десяткам тысяч рублей, на покупке одежды в секонд-хендах. На размещенных кадрах она демонстрирует свои находки из магазинов подержанных вещей.

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Например, известно, что пользовательница сети приобрела в подобном бутике платье британского производителя одежды и ретейлера Asos за четыре фунта стерлингов (540 рублей), а также топ бренда Oasis стоимостью 99 пенни (121 рубль), цена которого на официальном сайте составляет от 32 до 50 фунтов стерлингов (от 4325 до 6758 рублей).

Отмечается, что в список покупок девушки также попали кожаные сапоги неназванной марки и оверсайз-футболка Balenciaga за 12 и три фунта стерлингов (1622 и 405 рублей) соответственно. «Я выгляжу круто, но при этом не трачу кучу денег и забочусь об экологии», — объяснила свою позицию Мастерс в одном из постов, который в общей сложности набрал 438 тысяч лайков.

Ранее женщина раскрыла способы максимально сэкономить на покупке одежды. 24-летняя Лорен Рейнольдс (Lauren Reynolds) объяснила, что чаще всего приобретает различные предметы гардероба в секонд-хендах. По этой причине она решила поделиться с читателями способами, которые делают ее шопинг в магазинах подержанных вещей наиболее выгодным. В первую очередь женщина заверила, что следует совершать покупки в таких магазинах с хорошим настроением.

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Майя Пономаренко
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