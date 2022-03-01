Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российской шахте при обрушении пострадали три человека

На шахте «Денисовская» в Якутии при обрушении породы пострадали три человека

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Нерюнгринском районе Якутии на шахте «Денисовская» произошло обрушение породы. В результате ЧП пострадали три человека, сообщает Следственный комитет России (СКР) по Якутии в группе «ВКонтакте».

«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обрушения горной породы на шахте "Денисовская"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь. На данный момент они находятся на амбулаторном лечении. По предварительным данным следствия, в районе инцидента зафиксировали подземный толчок коры.

Ранее в другой российской шахте «Обуховская», которая находится в Ростовской области, произошло обрушение горной породы. Уточняется, что под завалами на глубине около 550 метров в шахте могут находиться трое рабочих.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о первых погибших чеченцах в ходе спецоперации на Украине
В России ужесточили правила перепланировки квартир
Кадыров обратился к украинцам
В российской шахте при обрушении пострадали три человека
Спонсор Кубка мира по лыжным гонкам решил вынудить россиян сняться
Военные ВСУ приняли израильтянина за чеченского диверсанта и застрелили его
Пенсионерка обнаружила счет 60-летней давности и получила 35 тысяч рублей
Блогерша показала простой способ погладить одежду без утюга
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
В Windows 11 сломалось меню «Пуск»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.