В российской шахте при обрушении пострадали три человека

В Нерюнгринском районе Якутии на шахте «Денисовская» произошло обрушение породы. В результате ЧП пострадали три человека, сообщает Следственный комитет России (СКР) по Якутии в группе «ВКонтакте».

«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обрушения горной породы на шахте "Денисовская"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь. На данный момент они находятся на амбулаторном лечении. По предварительным данным следствия, в районе инцидента зафиксировали подземный толчок коры.

Ранее в другой российской шахте «Обуховская», которая находится в Ростовской области, произошло обрушение горной породы. Уточняется, что под завалами на глубине около 550 метров в шахте могут находиться трое рабочих.