Россия оказалась главным поставщиком шоколада для двух стран

Россия занимает первое место на рынках Китая и Саудовской Аравии среди зарубежных поставщиков шоколада, сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов, его цитирует РИА Новости.

Речь идет о физическом выражении. За пять лет география поставок российских кондитерских изделий увеличилась с 74 до 95 стран. Главным и самым крупным рынком сбыта для российских кондитеров оказалось постсоветское пространство, на которое приходится две трети поставок.

Краснов добавил, что основу экспорта составляют шоколад и шоколадные изделия (53 процента в 2021 году). На мучные кондитерские изделия приходится 34 процента. Российские поставки кондитерских изделий в прошлом году превысили 1,6 миллиарда долларов, взлетев по сравнению с 2017 годом на 56 процентов.

В качестве наиболее перспективных направлений для экспорта Краснов назвал Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие рынки Восточной Азии и Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что США стали одним из ключевых потребителей московского мороженого по итогам трех кварталов 2021 года, увеличив за этот период импорт из России в несколько раз.