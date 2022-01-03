США увеличили импорт мороженого из России в несколько раз

США стали одним из ключевых потребителей московского мороженого по итогам трех кварталов 2021 года, увеличив за этот период импорт из России в несколько раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Руководитель московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что за последние девять месяцев экспорт мороженого в Америку вырос до 19,66 миллиона долларов. По его словам, в 2020 году за аналогичный период экспорт составлял 3,89 миллиона долларов. Отмечается, что объем поставок российского лакомства в Соединенные Штаты увеличился более чем в четыре раза ― с 1,76 тысячи тонн продукции до 7,52 тысячи тонн.

На втором месте среди импортеров столичного мороженого оказался Казахстан. Как уточнил Прохоров, экспорт в эту страну увеличился за девять месяцев на 6,5 процента до 10,86 миллиона долларов, а общий объем поставок составил 5,18 тысячи тонн. Тройку замыкает Канада. Эксперт сообщил, что поставки в эту страну выросли на 3,1 процента до 1,54 миллиона долларов, а объем экспорта мороженого достиг 1,02 тысячи тонн.

«Всего московское мороженое экспортировали в 31 страну, тогда как за аналогичный период 2020 года таких стран было 23», ― говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что импорт тунца в Россию резко снизился. Среди основных причин случившегося эксперты назвали низкий спрос и недостаточный вылов.