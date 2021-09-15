В России резко снизился импорт тунца

Импорт тунца в Россию снизился на 27,7 процента в первом полугодии 2021 года

Импорт тунца в Россию резко снизился, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Эксперты называют основными причинами низкий спрос и недостаточный вылов.

За первое полугодие 2021-го в Россию ввезли 5,6 тысячи тонн тунца, что на 27,7 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт равняется 26,4 миллиона долларов, что соответствует снижению на 20,9 процента.

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При этом сокращение поставок из-за рубежа касается только готовой продукции из тунца. Если учитывать ее отдельно, сокращение с января по июнь составило 44 процента. Однако ввоз в Россию филе тунца, напротив, наращивался в первые полгода 2021-го, и его объем вырос на 41,5 процента.

Опрошенные изданием специалисты отмечают, что в последние месяцы во всем мире фиксируется падение спроса на премиальные продукты питания, к которым относится тунец. Такая ситуация характерна для периодов экономических кризисов, во время которых профессиональные трейдеры переключаются на более дешевые виды рыбы, среди которых лосось, сибас и дорадо.

Также эксперты указывают на снижение вылова в главных странах-экспортерах, в том числе во Вьетнаме, Китае и Индонезии. На них приходится около 94 процентов импорта тунца в Россию.