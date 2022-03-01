Белый дом обвинил высылаемых из США российских дипломатов в шпионаже

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки обвинила работавших в постоянном представительстве РФ при ООН российских дипломатов, которых выслали из США, в том, что они занимались шпионажем. Об этом сообщает ТАСС.

«Во-первых, я бы сказала, что сегодняшние действия готовились в течение нескольких месяцев. США проинформировали ООН и российское постпредство при ООН о начале нами процедуры высылки 12 сотрудников разведки из российского постпредства, которые злоупотребляли возможностью жить в США, занимаясь деятельностью, связанной со шпионажем, что негативно сказывалось на нашей безопасности», — заявила Псаки.

Пресс-секретарь отметила, что оценка их деятельности проводилась в течение нескольких месяцев. По ее словам, речь идет о «враждебных действиях» с их стороны.

Ранее инцидент с высылкой 12 дипломатических работников прокомментировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал решение объявить работников дипмиссии персонами нон-грата недружественным шагом.