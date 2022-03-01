Невролог рассказал о вернувшимся со стелс-омикроном симптоме коронавируса

Врач-невролог, нейрофизиолог Александр Будик в беседе с радио Sputnik рассказал о симптоме коронавируса, который практически отсутствовал при заражении дельта-штаммом, но вернулся со стелс-омикроном. По его словам, это потеря обоняния, она была характерна для пациентов, заразившихся уханьским вариантом COVID-19.

По словам специалиста, в настоящее время врачи имеют не так много информации о протекании инфекции, чтобы делать прогнозы, но активные исследования и наблюдения продолжаются.

Будик пояснил, что внутри полости носа есть обонятельная зона, где расположены клетки, воспринимающие запахи. Каждая из них ответственная за определенный аромат и посылает сигналы в мозг. В норме эти клетки обновляются спустя время, но при коронавирусе возникает иммунная реакция, которая может затормаживать их созревание.

«Получается, что человек воспринимает запах, а тех клеток, которые должны были бы воспринять детали этого запаха, нет. И люди либо не чувствуют эти запахи, либо чувствуют извращенным образом», — уточнил невролог.

Будик напомнил, что вакцинация остается основным способом снизить риски, связанные с коронавирусом, прививка защищает от тяжелого протекания инфекции, «как бронежилет».

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Англии сообщили, что ранними симптомами стелс-омикрона являются усталость и головокружение. По словам врачей, головокружение может появляться и исчезать в течение дня. Если симптом сопровождает постоянная усталость, это указывает на необходимость сдать тест на COVID-19 и обратиться к специалисту.

