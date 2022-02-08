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Врачи назвали ранние симптомы стелс-омикрона

Врачи заявили, что на стелс-омикрон COVID-19 указывают усталость и головокружение

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ранними симптомами мутации штамма омикрона, стелс-омикрона, врачи назвали усталость и головокружение, пишет издание The Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).

По словам врачей, головокружение может появляться и исчезать в течение дня. Если симптом сопровождает постоянная усталость, это указывает на необходимость сдать тест на COVID-19 и обратиться к специалисту.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что у заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, известного как стелс-омикрон, снова стала наблюдаться потеря обоняния. При омикроне подвида ВА.1 этот симптом считался исчезнувшим.

Марина Совина
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