Россиянин свесил детей сожительницы вниз головой с седьмого этажа в мороз

В Липецкой области мужчина систематически издевался над детьми своей сожительницы, избивал их и свешивал с балкона седьмого этажа в мороз. Об этом сообщило издание Om1.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по региону Юлию Кузнецову.

По словам Кузнецовой, поводом к началу проверки семьи стали заявления детей на передаче одного из федеральных телеканалов. 11-летний мальчик и 9-летняя девочка рассказали, что их мать и ее сожитель много пили, включали громкую музыку, танцевали голыми и мешали им спать.

«[Мать] била нас скалкой по голове и меня один раз по носу. А ее сожитель тушил о нас горящие спички», — рассказала девочка.

Как установило следствие, в квартире с 34-летней липчанкой проживал ее 29-летний сожитель. Он систематически издевался над детьми женщины, заставляя их пить алкоголь, обжигал спичками, подвешивал за ноги к шкафу, вытаскивал на балкон в мороз и свешивал вниз головой с седьмого этажа, а также угрожал убийством. Мать знала о происходящем, однако не препятствовала истязаниям и сама периодически избивала детей скалкой. Об этом стало известно бабушке.

В результате матери и ее сожителю вменили четыре статьи УК: истязание несовершеннолетних, иные действия сексуального характера, угрозы убийством и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Оба получили реальные сроки. При этом вины они не признали.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина издевался над девятимесячным сыном своей сожительницы, бил ребенка по голове, переворачивал вниз головой и тряс. Мальчика доставили в больницу с травмами, против истязателя заведено уголовное дело.