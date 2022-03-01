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Стало известно о взрыве на телевышке Киева

На телевышке в Киеве произошел взрыв в результате попадания снаряда

Кадр: телеграм-канал «Mash»

На телевышке в Киеве в результате попадания снаряда произошел взрыв. Об этом стало известно РИА Новости.

Предположительно повреждена аппаратная вещателя, местные телеканалы временно приостановили трансляции из-за потери сигнала.

Ранее Минобороны России призвало киевлян, проживающих возле объектов Службы безопасности Украины и 72-го центра информационно-психологических операций, покинуть свои дома в связи с готовящимся ударом высокоточным оружием по данным объектам.

В ведомстве заявили, что указанные объекты представляют из себя узлы связи, используемые военными и спецслужбами Украины — из них постоянно совершаются звонки с угрозами минирования и другие информационные атаки.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Кошечкина
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