Минобороны призвало живущих возле объектов СБУ киевлян покинуть дома

Минобороны России призвало киевлян, проживающих возле объектов СБУ и 72-го главного центра ПСО, покинуть свои дома в связи с готовящимся по данным объектам. Об этом сообщает ТАСС.

Объекты, по которым планируется нанести дар, представляют из себя узлы связи, используемые военными и спецслужбами Украины.

По информации Минобороны из этих узлов постоянно совершаются звонки с угрозами минирования и другие информационные атаки.