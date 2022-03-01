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Минобороны призвало живущих возле объектов СБУ киевлян покинуть дома

Минобороны попросило киевлян, проживать возле объектов СБУ покинуть свои дома

Минобороны России призвало киевлян, проживающих возле объектов СБУ и 72-го главного центра ПСО, покинуть свои дома в связи с готовящимся по данным объектам. Об этом сообщает ТАСС.

Объекты, по которым планируется нанести дар, представляют из себя узлы связи, используемые военными и спецслужбами Украины.

По информации Минобороны из этих узлов постоянно совершаются звонки с угрозами минирования и другие информационные атаки.

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Роман Кирьянов
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