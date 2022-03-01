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Минобороны отчиталось об ударах высокоточным оружием

Министерство обороны отчиталось об уничтожении двух аэродромов высокоточным оружием

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли высокоточным оружием воздушного и морского базирования удар, уничтоживший два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО Украины. О этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что удары не поразили гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Также Конашенков рассказал, что за время операции по демилитаризации Украины российские войска уничтожили 395 танков и бронированных боевых машин, 59 систем залпового огня, 179 орудий артиллерии и 286 единиц автомобильной техники. Также уничтожено было 43 пункта управления и узла связи. Всего поражены 1325 объектов военной инфраструктуры.

Также Министерство обороны сообщило о полном блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю в районе Мариуполю. Там произошло соединение подразделений армий России и Донецкой народной республики.

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Роман Кирьянов
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