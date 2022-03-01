В ДНР заявили об опережающих темпах спецоперации на Украине

Войска Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы (ВС) России проводят специальную операцию на Украине с опережением графика. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он рассказал об опережающих темпах спецоперации на Украине и отметил, что с учетом всех составляющих они являются достаточно высокими.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин назвал дату полного окружения города Мариуполь. По его словам, войска республики при поддержке ВС России смогут взять населенный пункт в кольцо 1 марта.