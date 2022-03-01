Таиланд снова смягчил правила въезда для россиян

Власти Таиланда заменили второй ПЦР-тест по прибытии на антигенный для иностранцев, в том числе россиян, путешествующих по программе Test & Go. О том, что королевство снова смягчило правило въезда, сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, с 1 марта все прибывающие в королевство туристы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, освобождаются от сдачи второго ПЦР-теста. Теперь отдыхающим не надо бронировать на пятый день гостиницу для прохождения второго исследования и ожидания его результатов.

Также отмечается, что министерство туризма и спорта планирует предложить более чем 2,1 тысячи гостиниц возместить путешественникам, заранее оплатившим поездки после 1 марта, средства за второй ПЦР-тест и бронирование в отеле для изоляции. При этом если возврат будет невозможен, то гостиницам предлагается рассмотреть вариант конвертации средств в ваучеры, которые можно использовать для получения внутренних услуг или в ресторанах, расположенных на территории отелей.

Кроме того, среди мер послабления — снижение суммы обязательного покрытия медицинской страховки с 50 до 20 тысяч долларов (с 4,6 до 1,8 миллиона рублей). Путешественникам рекомендуется приобретать полис на весь период пребывания в Таиланде и не менее чем на десять дополнительных дней в качестве меры предосторожности на случай выявления коронавируса.

Ранее в феврале россиянам разъяснили алгоритм действий в случае получения положительного ПЦР-теста в Таиланде. По словам генерального директора TEZ Tour Таиланд Андрея Снеткова, у туриста есть право в течение 24 часов сдать повторный тест. Для этого после получения положительного анализа путешественнику необходимо вызвать скорую помощь, чтобы та отвезла его в лабораторию.