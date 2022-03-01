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Россиян предупредили о мошенничестве с электронной почтой

Аналитик Масалович призвал удалять электронные письма с вложениями от незнакомых адресов

Фото: Pixabay

Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович в интервью RT рассказал, какие мошеннические схемы особенно распространены в данный момент. Он также объяснил, как россиянам защитить себя от воздействия мошенников.

Аналитик спрогнозировал всплеск мошенничества в ближайшие две недели. По его словам, сейчас все реже встречаются схемы, основанные на социальной инженерии. Однако злоумышленники стараются «заразить компьютер», предупредил россиян Масалович. Он призвал внимательнее относиться к электронной почте — в частности, к письмам с вложениями от незнакомцев, и удалять их.

«Поэтому категорически не открывайте писем с аттачами от незнакомых адресов, а лучше их стирать, видя в ящике. Если вы не ждете письма с этого адреса, его лучше стереть, какое бы оно ни было», ― подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему с раздачей денег жертвам. Они стали переводить россиянам до 15 тысяч рублей для доверия к себе.

Марина Совина
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