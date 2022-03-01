Оценена доступность ипотеки в России

Повышение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 20 процентов и вынужденный пересмотр многими банками условий по жилищным кредитам сделает этот инструмент недоступным для большинства заемщиков. Так оценили перспективы рынка ипотеки в России эксперты в области недвижимости, пишет «Коммерсантъ».

По данным источников издания, выдачу рыночной ипотеки временно приостановили банк «Дом.РФ», МТС-банк и Совкомбанк. Кроме того, банк «Россия» и Альфа-банк заявили об ограничениях в оформлении ипотеки. В финансовых организациях отметили, что мера связана с пересмотром ставок по кредитам на жилье из-за решения ЦБ.

Некоторые банки уже решились на поднятие процентов по ипотеке. Так, Абсолют-банк повысил ставки до 23 процентов годовых — организация планирует изменить условия и по одобренным заявкам. По данным источника «Коммерсанта», Россельхозбанк также рассматривает ставку по ипотеке в 25 процентов. Как сообщает газета, к повышению ставки по жилищным кредитам до 22 процентов готовится и Росбанк, однако это решение еще не утвердило руководство.

Таким образом, новые ставки, которые достигнут 22-23 процентов, окажутся почти втрое выше средних ставок на конец января 2021 года — тогда процент по ипотеке находился на уровне 7,87 процента годовых. Аналитики международного рейтингового агентства Moody's отметили, что такая тенденция приведет к резкому снижению выдачи кредитов на жилье. По оценкам компании «Русипотека», число оформлений ипотеки может сократиться в пять-десять раз.

Кроме того, по мнению экспертов, геополитическая нестабильность негативно скажется на доходах населения и повлияет на способность обслуживания долга по ипотеке. «Все будет зависеть от того, насколько долго продлится эта сложная ситуация и турбулентность на рынках. Вряд ли люди готовы брать сейчас ипотеку под 20% годовых», — пояснила аналитик Moody's Мария Малюкова.

В «Русипотеке» добавили, что многие льготные программы дотируются исходя из ключевой ставки, поэтому размер дотации будет разорительным для бюджета. Специалисты заключили, что, пока ключевая ставка не вернется в район 10 процентов, с ипотекой будет нестабильная ситуация.

Ранее эксперты в области недвижимости предрекли падение спроса на жилую недвижимость в России на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Однако снижения цен на квартиры и дома специалисты не ожидают. Более того, они прогнозируют повышение стоимости объектов.