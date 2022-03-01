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Зеленский выступит на сессии Европарламента

Президент Украины Владимир Зеленский днем 1 марта выступит на сессии Европарламента

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 марта, выступит на сессии Европарламента, передает РИА Новости.

Выступление ожидается днем, после 14:00 по московскому времени.

Ранее Зеленский прокомментировал итоги переговоров между представителями Москвы и Киева, которые состоялись 28 февраля на территории Белоруссии. «Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить», — отметил он.

Российскую делегацию на переговорах возглавил бывший министр культуры Владимир Мединский. В ее состав также вошли представители МИД, Минобороны и Госдумы. Интересы Киева представляли, в частности, министр обороны Алексей Резников, глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Как заявил после переговоров Подоляк, стороны смогли определить ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения.

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Алевтина Запольская
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