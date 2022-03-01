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Зеленский выразил неудовлетворенность переговорами с Россией

Президент Украины Зеленский заявил, что переговоры с Россией не дали нужный Киеву итог
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором прокомментировал итоги переговоров Москвы и Киева, прошедших 28 февраля на территории Белоруссии. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Итоги переговоров

Зеленский выразил неудовлетворенность переговорами с Россией и заявил, что они не дали итог, нужный Киеву. Он подчеркнул, что состоялся только первый раунд диалога.

Состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией… Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Глава Украины раскрыл подробности о ходе переговоров и рассказал, что каждая из сторон озвучила свою точку зрения. При этом Киев получил «некоторые сигналы».

Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы закончить войну. Некоторые сигналы мы получили

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Будущее диалога

Зеленский также рассказал о будущем украинско-российского диалога. Он подчеркнул, что делегации договорились обсудить со столицами состоявшуюся встречу, после чего переходить к новому этапу переговоров. «Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров», — заключил он.

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26 февраля

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предположил, что переговоры между представителями России и Украины возобновятся уже через пару дней. По его словам, встреча была необходима для установления контактов, «которые, возможно, помогут разрешить все те кризисные вопросы, которые существуют в настоящий момент».

Вторая встреча делегаций пройдет на границе Польши и Белоруссии, сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. Он также допустил, что она может состояться в «ближайшие дни».

Встреча в Гомельской области

Встреча делегаций Москвы и Киева для обсуждения ситуации на Украине прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. В качестве локации было выбрано место на берегу реки Припять под кодовым названием «домик рыбака».

Россию на встрече представили помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и заместитель министра обороны Александр Фомин.

5часов
длились переговоры между Украиной и Россией

В украинскую делегацию вошли министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, стороны выбрали ряд ключевых вопросов, по котором наметились некоторые решения.

Мнение Подоляка разделил Мединский, который отметил, что стороны нащупали точки, на которых их позиции могут позже совпасть. Несмотря на то, что российский переговорщик отмечал готовность украинских участников встречи слушать и детально рассматривать предложения, конкретные решения приняты не были.

Международная реакция

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал переговоры России и Украины. Он выразил надежду, что диалог двух стран приведет к прекращению огня и дипломатическому решению ситуации. Гуттериш подчеркнул, что ООН готова содействовать проведению переговоров Москвы и Киева.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал встречи России и Украины выходом из кризиса. Он также выразил надежду, что диалог двух стран продолжится, поскольку он является единственным способом урегулировать кризис.

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Вчера

С таким же мнением выступил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Он назвал переговоры государств окончательным способом решить ситуацию на Украине. По его мнению, главная цель на данный момент — возвращение на «трек дипломатических переговоров и политического урегулирования».

Спецоперация России в Донбассе

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Путин также выступил с заявлением к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ страны станет незамедлительным.

Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, что назвал «уже давно назревшим решением».

Марина Совина
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