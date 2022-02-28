В Белоруссии допустили встречу представителей Москвы и Киева через пару дней

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей допустил, что переговоры между представителями России и Украины могут возобновиться уже через пару дней. Его цитирует «Интерфакс».

По словам главы МИД Белоруссии, прошедшая встреча была важна для продолжения контактов, «которые, возможно, помогут разрешить все те кризисные вопросы, которые существуют в настоящий момент».

Встреча делегаций Москвы и Киева для обсуждения ситуации на Украине состоялась 28 февраля в Гомельской области Белоруссии и продлились около пяти часов. Стороны договорились вернуться в свои столицы для консультаций, а вскоре провести второй раунд переговоров.

От России в них приняли участие помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В украинскую делегацию вошли министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.