В Совфеде высказались о сложностях в переговорах России и Украины

У России сейчас нет возможности вести диалог с реальными представителями украинского народа. О такой сложности в переговорах России и Украины рассказал «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его мнению, российская делегация вынуждена общаться с «марионетками». Сенатор полагает, что нынешнее правительство Украины меньше всего озабочено проблемами своего народа.

Ранее сообщалось, что российская делегация в среду, 2 марта, выехала к месту встречи на переговоры с украинской стороной.

Первый этап переговоров между странами прошел 28 февраля. Встреча состоялась на берегу реки Припять в засекреченной локации под кодовым названием «домик рыбака». Представители Украины прилетели на переговоры на польских вертолетах до полудня по московскому времени, переговоры стартовали примерно на час позже запланированного времени, около 13:00 мск, и длились более пяти часов.