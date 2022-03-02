Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде высказались о сложностях в переговорах России и Украины

Климов заявил, что у России сейчас нет возможности вести диалог с реальными украинцами

Фото: пресс-служба МИД РФ

У России сейчас нет возможности вести диалог с реальными представителями украинского народа. О такой сложности в переговорах России и Украины рассказал «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его мнению, российская делегация вынуждена общаться с «марионетками». Сенатор полагает, что нынешнее правительство Украины меньше всего озабочено проблемами своего народа.

Ранее сообщалось, что российская делегация в среду, 2 марта, выехала к месту встречи на переговоры с украинской стороной.

Первый этап переговоров между странами прошел 28 февраля. Встреча состоялась на берегу реки Припять в засекреченной локации под кодовым названием «домик рыбака». Представители Украины прилетели на переговоры на польских вертолетах до полудня по московскому времени, переговоры стартовали примерно на час позже запланированного времени, около 13:00 мск, и длились более пяти часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Комментарии отключены
Последние новости
Microsoft уйдет из России
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.