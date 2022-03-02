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Российская делегация выехала на переговоры с Украиной

Делегация России выехала к месту встречи с представителями Украины для переговоров

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российская делегация в среду, 2 марта, выехала к месту встречи на переговоры с украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее готовность России к переговорам с Украиной подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что российская делегация ближе к вечеру прибудет на место второго этапа переговоров с украинской стороной.

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Первый этап переговоров между странами прошел 28 февраля. Встреча состоялась на берегу реки Припять в засекреченной локации под кодовым названием «домик рыбака». Представители Украины прилетели на переговоры на польских вертолетах до полудня по московскому времени, переговоры стартовали примерно на час позже запланированного времени, около 13:00 мск, и длились более пяти часов.

По результатам первого этапа переговоров российская сторона выдвинула три условия: дипломатическое признанием Крыма территорией РФ, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение нейтрального статуса государства. Делегации договорились встретиться в ближайшие несколько дней после консультаций в столицах двух стран.

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Юлия Ямпольская
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