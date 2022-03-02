Кремль подтвердил готовность к переговорам с Украиной

Российская делегация в среду, 2 марта, ближе к вечеру прибудет на место второго этапе переговоров с представителями Украины. Готовность к переговорам подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — сказал он.

Первый этап переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля. Встреча прошла на берегу реки Припять в засекреченной локации под кодовым названием «домик рыбака». Украинцы прилетели на переговоры на польских вертолетах до полудня по московскому времени, переговоры начались примерно на час позже запланированного времени, около 13:00 мск, и длились более пяти часов.

Известно, что российская сторона выдвинула три условия: дипломатическое признанием Крыма территорией России, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение нейтрального статуса страны. Делегации договорились встретиться в ближайшие несколько дней после консультаций в столицах двух государств.