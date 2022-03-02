За минувшие сутки в России госпитализировали 11 754 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это на 7,8 процента меньше, чем 1 марта — тогда число госпитализаций составило 12 753.

В связи с выздоровлением выписано 183 530 человек, на 6,2 процента больше, чем 1 марта — накануне выписали 172 813.

Всего по данным на 2 марта в России выявлено 97 455 новых случаев COVD-19.

Ранее доктор медицинский наук, иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов заявил, что уровень коллективного иммунитета может быть на 10 процентов выше, чем показывает статистика, поскольку многие переносят COVID-19 бессимптомно и не обращаются за медпомощью.