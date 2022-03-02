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Иммунолог оценил уровень коллективного иммунитета россиян от коронавируса

Иммунолог Костинов: коллективный иммунитет в России может быть на 10% выше статистики

Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов оценил уровень коллективного иммунитета. Его слова передает радио Sputnik.

Костинов считает, что его уровень может быть на 10 процентов выше, чем показывает статистика, поскольку многие переносят COVID-19 бессимптомно и не обращаются за медпомощью. «Я думаю, иммунная прослойка больше, чем в официальных документах. Я смотрю по пациентам, которые приходят на прием. Каждый восьмой или десятый говорит, что переболел коронавирусом бессимптомно, лечился дома», — заявил он. Эксперт добавил, что анализы на антитела это подтверждают.

«Раньше считалось, что, чтобы предупреждать пандемические процессы, нужна иммунная прослойка больше 75 процентов. По коронавирусу мы видим, что такой коллективный иммунитет еще ничего не означает, у вируса есть свои особенности, значит, надо достичь 90-95 процентов», — уточнил иммунолог. По его словам, пока не закончится пандемия, коллективный иммунитет нужно будет поддерживать на высоком уровне. Он определяет основу для принятия стратегии по борьбе с распространением вируса в будущем, добавил эксперт.

Ранее иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина предупредила аллергиков об опасном последствии коронавируса. Иммунолог заявила, что переболевшие COVID-19 могут столкнуться с обострением аллергии, даже после длительной ремиссии.

Марина Совина
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