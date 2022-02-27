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Иммунолог предупредила аллергиков об опасном последствии коронавируса

Иммунолог Логина: переболевшие коронавирусом могут столкнуться с обострением аллергии

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина предупредила аллергиков об опасном последствии коронавируса. Ее слова передает URA.RU.

Логина заявила, что переболевшие COVID-19 могут столкнуться с обострением аллергии, даже после длительной ремиссии. «Это я наблюдаю у своих пациентов. Скажем, длительная ремиссия, 15 лет не было обострения аллергических заболеваний, переболел коронавирусом, иногда это и после гриппа бывает, и обострение идет», — объяснила специалист.

По словам Логиной, обострение может случиться и при других вирусных заболеваниях — любая инфекция влияет на иммунитет, что может обострить старые хронические процессы.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал способы помочь восстановлению памяти после коронавируса. По его словам, необходимо больше отдыхать, хорошо питаться, чаще бывать на свежем воздухе и обязательно нормально спать. Тогда процесс восстановления будет идти быстрее».

Марина Совина
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