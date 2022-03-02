Минздрав оценил запасы лекарств в России

Россия обладает достаточным запасом лекарств, в том числе из перечня жизненно важных. Такую оценку дало министерство здравоохранения страны, сообщает ТАСС.

В ведомстве также заявили, что во многом этому поспособствовал «антиковидный» опыт российской фармацевтической отрасли.

Ранее 2 марта Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции «Атериксен». На данный момент средство зарегистрировано только для лечения взрослых пациентов с COVID-19 легкого течения. Старт серийного производства лекарства запланирован на конец второго — начало третьего квартала 2022 года.