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Матвиенко призвала не паниковать из-за санкций

Спикер Совфеда Матвиенко призвала не допустить паники среди россиян в условиях санкций

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Все участники экономической жизни России должны не поддаваться панике, а «включить голову», постараться проанализировать ситуацию в стране и принять взвешенные решения. С таким призывом выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По ее словам, в условиях беспрецедентных санкций важно не усугубить ситуацию принятием поспешных и необоснованных решений, задействовать весь потенциал и возможности страны.

Она добавила, что бизнес должен сейчас осознавать свою ответственность перед обществом, не ставить во главу угла прибыль и не допустить существенного роста цен на строительные материалы, продукты питания и товары первой необходимости.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что во время кризисных ситуаций дома обязательно надо иметь наготове некоторое количество наличных денег, еду и воду.

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Роман Кирьянов
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