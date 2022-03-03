Путин заявил о гордости быть частью многонационального народа России

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что гордится тем, что он часть могучего и многонационального российского народа. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что сам он русский, у него в роду «кругом Иваны да Марьи», но, видя примеры героизма, такие как поступок Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, хочет сказать, что он «чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин».

Президент подчеркнул, что в России более 300 национальных и этнических групп, и все невозможно перечислить. «Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что по-прежнему считает русских и украинцев одним народом. Несмотря на то что часть жителей Украины запуганы, многие из них «оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев», глава государства не откажется от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ.

