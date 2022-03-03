Путин назвал русских и украинцев одним народом

Президент России Владимир Путин заявил, что по-прежнему считает русских и украинцев одним народом. Об этом он сообщил в рамках совещания с Советом безопасности, трансляция идет на YouTube.

Несмотря на то, что часть жителей Украины запуганы, многие из них «оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев», глава государства не откажется от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ.

Он отметил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России.

Ранее глава государства заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют, как настоящие герои. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей в Донбассе, по обеспечению безопасности страны, солдаты и офицеры действуют мужественно, добавил Путин.

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом страна отреагировала на просьбы о военной помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).