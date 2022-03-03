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Мединский назвал достигнутые соглашения с Украиной существенным прогрессом

Глава делегации РФ Мединский рассказал о существенном прогрессе на переговорах с Украиной
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский, подводя итоги второго раунда переговоров с украинскими коллегами, рассказал, что стороны смоги договориться по ряду вопросов. Он назвал достигнутые соглашения существенным прогрессом, сообщает ТАСС.

«Главный вопрос, который решили сегодня, — это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых столкновений. Поэтому стороны договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс», — заявил Мединский.

Кроме того, помощник российского президента призвал мирных жителей, которые находятся в зоне боевых действий, использовать те гумкоридоры, которые будут функционировать, а также сделать все возможное для того, чтобы конфликт прекратился.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченский спецназ под руководством командира Хусейна Межидова захватил крупнейшую на Украине военную базу. «В расположенных на ее территории складах обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника», — отметил он.

Марина Совина
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