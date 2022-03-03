Военный эксперт объяснил нецелесообразность отправки срочников на Украину

Отправлять вчерашних школьников на Украину для участия в спецоперации нецелесообразно не только с гуманитарной, но и с военной точки зрения. Об этом в беседе с MK.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Военный эксперт объяснил, что в последние годы на фоне усложнения вооружений и военной техники ставка в Вооруженных силах делалась прежде всего на военнослужащих-контрактников. «Квалифицированно эксплуатировать такую технику могут, в первую очередь, конечно же, военнослужащие контрактной службы. Плюс профессионализм при проведении сетецентрических войн гибридного типа, которые характерны для большинства военных конфликтов нынешнего времени, также предусматривает, что воевать должны профессионалы», — добавил собеседник издания.

Рассуждая о том, могут ли срочников привлечь к подобным операциям, Коротченко указал, что активно внедряемая система управления тактического звена требует взаимодействия с беспилотниками и взаимодействие подразделений на поле боя посредством обмена соответствующей тактической информацией. По его словам, выполнять такие задачи должны не 18-19-летние срочники, а исключительно профессионалы-контрактники.

«Только они могут воевать, успешно решая такого рода задачи. Что, кстати говоря, и было отработано еще в ходе операции в Сирии. Там никаких срочников нет», — добавил эксперт, подчеркнув, что призывники будут направлены только в те воинские части, которые расположены во внутренних военных округах страны.

Ранее глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев заявил, что информация об участии солдат срочной службы в операции по демилитаризации Украины не соответствует действительности. Он опроверг сообщения СМИ на этот счет и назвал их «глупостями».