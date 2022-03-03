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Володин допустил вторжение НАТО на Украину без спецоперации России

Володин заявил, что если бы Россия не начала операцию на Украине, то это сделала бы НАТО

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Если бы не началась специальная операция Вооруженных сил России на Украине, то НАТО «буквально на следующий день» вторглась бы туда и провела свою операцию при содействии бандеровцев и неонацистов, допустил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, России своей операцией на Украине удалось спасти сотни тысяч жизней.

Володин уточнил, что сейчас важно делать все, чтобы Украина «стала мирной страной, независимой, самостоятельной, демократической» и не участвовала ни в каких блоках.

Ранее Минобороны раскрыло число эвакуированных с территории Украины граждан. В Россию эвакуированы более 140 тысяч человек через 11 пунктов пропуска.

По информации ведомства, среди них более 39 тысяч детей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Анна Щербакова
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