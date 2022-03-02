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Минобороны раскрыло число эвакуированных с Украины в Россию граждан

Минобороны сообщило об эвакуации с Украины в Россию 140 тыс человек, из них 39 тыс детей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минобороны раскрыло число эвакуированных с территории Украины граждан, В Россию эвакуированы более 140 тысяч человек через 11 пунктов пропуска, сообщает РИА Новости со ссылкой на МО.

По данным ведомства, среди них более 39 тысяч детей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев, ЛНР и ДНР обвинили друг друга в многочисленных нарушениях режима перемирия и обстрелах населенных пунктов. На фоне этого главы республик объявили об эвакуации мирного населения в Ростовскую область.

Марина Совина
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