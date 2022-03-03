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Вода из реки Днепр начала заполнять Северо-Крымский канал в Крыму

Глава Армянска Телиженко заявил, что вода из Днепра начала заполнять Северо-Крымский канал

Фото: Минобороны РФ

Вода из реки Днепр со стороны Украины поступила в Северо-Крымский канал в Крыму, который был разблокирован российскими войсками после начала спецоперации. Об этом заявил глава администрации города Армянска Василий Телиженко, пишет ТАСС.

Чтобы наполнить весь канал, этой воды недостаточно, отметил он. Однако в настоящее время «где-то полтора метра потоком вода идет». Необходимо определенное время, чтобы заполнить канал полностью, добавил Телиженко.

24 февраля глава республики Сергей Аксенов поручил руководителю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему Днепропетровской воды.

Строительство Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон полуострова и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, шло с 1961 по 1971 год. Канал использовали не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и как источник централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма. Не согласившись с результатами референдума 2014 года, Украина перекрыла подачу днепровской воды на полуостров.

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Сергей Истомин
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