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Российского адвоката отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Во Владимире арестовали адвоката из Москвы, предлагавшего 300 тысяч рублей сотруднику ФСИН

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Во Владимире отправили в СИЗО члена адвокатской палаты Москвы, обвиняемого в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Об этом в пятницу, 4 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в январе этого года он предложил начальнику оперативного отдела одной из колоний 300 тысяч рублей за то, чтобы тот заменил наказание его подзащитному на более мягкое. Однако сотрудник исправительного учреждения не согласился и сообщил обо всем в отдел собственной безопасности регионального управления ФСИН. Помимо этого, адвокат попросил у родственницы осужденного 2,3 миллиона рублей: из них 2 миллиона он якобы собирался передать сотрудникам колонии за то, чтобы смягчить наказание, а 300 тысяч — руководители оперативного отдела.

Как считают следователи, на самом деле арестованный адвокат не имел связей в колонии и собирался присвоить большую часть денег себе.
В отношении него было возбуждено дело по статьям 291 («Посредничество во взяточничестве в крупном размере»), 30 («Покушение на преступление») и 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину в содеянном он признал частично.

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Елизавета Новикова
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