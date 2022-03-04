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Ажиотаж россиян вокруг биткоина не оправдал ожиданий

Объем торговли криптовалютой в пересчете на рубли оказался ниже прогнозов аналитиков

Фото: Shutterstock

Объем торговли цифровыми активами 3 марта в пересчете на рубли составил всего 34,1 миллиона долларов, что значительно ниже недавних пиковых значений. Ажиотаж россиян вокруг биткоина и другой криптовалюты не оправдал ожиданий аналитиков, которые предсказывали рост спроса из-за западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные платформы Chainalysis.

Цена биткоина 28 февраля выросла на 12 процентов, и некоторые представители отрасли связали это со спросом со стороны российских инвесторов. Однако заявления о том, что россияне решили уйти от санкций путем инвестирования в криптовалюту, оказались не совсем верными. Объем торговли цифровыми активами 3 марта оказался значительно ниже 70,7 миллиона долларов 24 февраля и рекорда в 158 миллионов долларов, установленного в мае 2021 года.

Bitcoin от TradingView

По оценкам финансового конгломерата Citigroup, фактический объем покупок биткоина россиянами за последнюю неделю составил всего 210 BTC в среднем в день. Данные подтверждают, что резкий рост стоимости биткоина до уровня выше 45 тысяч долларов за монету оказался почти никак не связан с покупками криптовалюты россиянами.

«Российские объемы торговли пока относительно невелики. Это говорит о том, что изменение цены в большей степени обусловлено не самим спросом со стороны россиян, а инвесторами, которые ожидают рост этого спроса», — говорится в отчете аналитиков Citigroup.

В Chainalysis пока что не зафиксировали крупномасштабных транзакций, с помощью которых российские компании, попавшие под санкции, могли бы попытаться уйти от ограничений. Даже если предприятия решат использовать для этого криптовалюту, им будет сложно сделать это незаметно.

3 марта крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ограничила доступ для держателей карт подсанкционных российских банков — они не смогут торговать на платформе, используя свои карты. Биржа также заморозила активы лиц, против которых были введены персональные ограничения со стороны Запада.

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Платон Щукин
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