В Москве рассказали о новом этапе возвращения к «доковидной» работе города

В Москве снимут еще одно ограничение, которое ранее было введено из-за пандемии коронавируса — возобновится проведение большинства занятий проекта «Московское долголетие» в оффлайн-формате. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Большинство очных групп начнут работу к 15 марта.

Мы с заботой относимся к нашему старшему поколению. Мы понимаем, что особое внимание требуется именно этой категории москвичей, и чтобы жители не чувствовали себя одинокими, город развивает адресную проектную поддержку. Поэтому как только эпидемиологическая ситуация улучшилась, мы сразу же возобновили очные занятия «Московского долголетия», не только на улице, но и в помещениях. Теперь москвичам старшего возраста будут доступны все возможности проекта, как офлайн, так и онлайн. Для участников не будет ограничений — они могут сами выбрать комфортный способ участия. Большинство очных групп возобновят свою работу к 15 марта Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Она пояснила, что очные занятия будут открываться поэтапно, список открытых групп будет пополняться на портале проекта.

Чтобы приступить к занятиям, нужно будет заполнить специальную форму на сайте или позвонить по телефону Территориального центра социального обслуживания своего района — номер указан на сайте в разделе «Как стать участником».

«За последние два года проект не только сохранился, но и был перезапущен в новом цифровом формате, — сказала Ракова. — Сотрудники отделов долголетия первыми пришли на помощь старшему поколению москвичей во время пандемии, работали социальными помощниками, в кол-центрах, временных госпиталях и центрах вакцинации. При этом сохраняли связь с участниками и постоянно поддерживали их. Сейчас вся команда вновь возвращается к своим основным задачам и нацелена возродить проект в доковидном формате, когда в нем регулярно занимались более 215 тысяч человек».

Работа кружков и секций программы «Московское долголетие» была приостановлена 16 марта 2020 года в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина. С 30 апреля 2020 года начались онлайн-занятия проекта, в которых принимали участие более 100 тысяч человек. В июле 2021 года пожилые москвичи смогли вернуться к очным занятиям на свежем воздухе, зимой — в смешанном формате. Тогда творческие и образовательные занятия проводились онлайн, а гимнастика, скандинавская ходьба, общая физическая подготовка, а также направление «пеший лекторий» (познавательные экскурсии по Москве) — очно. На данный момент в занятиях на свежем воздухе принимают участие 18 тысяч москвичей.