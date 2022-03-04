Эрмитаж досрочно завершил выставку в Амстердаме

Государственный Эрмитаж досрочно завершил выставку «Русский авангард. Революция в искусстве» в Эрмитаже Амстердама. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что музей в Санкт-Петербурге досрочно закрыл экспозицию и возвращает все экспонаты в Россию. Ранее планировалось, что выставка будет работать до 8 января 2023 года. В российском Эрмитаже заявили, что на их решение повлиял «беспрецедентный уровень давления, с которым в нынешней политической ситуации столкнулись коллеги в выставочном центре "Эрмитаж Амстердам"».

3 марта стало известно, что Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с российским Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Музей Нидерландов отказался от сотрудничества на фоне ситуации на Украине.

В заявлении учреждения говорится, что сотрудничество с российским Эрмитажем было гармоничным и привело к появлению посещаемых экспозиций в Амстердаме. В музее Нидерландов отметили, что у них не было другого выбора, и понадеялись на мир и изменения внутри России, которые позволят восстановить сотрудничество.