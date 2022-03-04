Российский депутат допустил национализацию доли Exxon в проекте «Сахалин-1»

Депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов («Единая Россия») заявил РБК, что нефтегазовый проект «Сахалин-1» может продолжить работу после ухода его американского акционера ExxonMobil.

Для этого нефтегазовый гигант должен продать свою долю одному из действующих акционеров, группе или третьей компании, которую одобрит правительство России. «Возможно, в соответствии с этими правилами эта доля будет национализирована российским правительством в пользу государства», — допустил Карлов.

Предложение о возможной национализации западных активов в качестве ответа на антироссийские санкции в Кремле не рассматривают, заявил 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ExxonMobil принадлежит 30 процентов «Сахалин-1», а ее «дочка» Exxon Neftegas Limited — оператору проекта. Ранее ExxonMobil сообщил, что начинает процесс выхода из проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине. Процесс будет идти в тесной координации с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасное завершение, отметили там.

В конце сентября прошлого года оператор проекта Exxon Neftegas Limited планировать инвестировать в «Сахалин-1» пять миллиардов долларов в течение пяти лет.

